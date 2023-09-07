В Ереване назвали причину проведения совместных учений с США
Проведение на территории Армении армяно-американских военных учений объясняется углубляющимися отношениями Еревана и Вашинтона, рассказал глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян. Об этом пишет «Интерфакс».
«Решение о проведении учений с США - это суверенное решение Армении»,- подчеркнул Ханданян.
Учения направлены на улучшение армяно-американского взаимодействия в международных миротворческих миссиях, уточнил политик.
В Ереване осознают, что другие страны могут иметь обеспокоенность и выражать недовольство, пояснил парламентарий.
Ханданян заметил, что решение о проведение маневров является также реакцией и результатом углубляющихся отношений между США и Арменией.
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