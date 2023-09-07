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Глава Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с РФ

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи пожаловалась генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на сотрудничество Сербии с Россией в военной, политической и экономической сферах. Ее слова приводит «РИА Новости».

Глава Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с РФ
© globallookpress.com

Османи указала, что Сербия имеет 48 оперативных баз вдоль границы с Косово. Кроме того очень близко к ней Российский гуманитарный центр, который в Минобороны США считают центром шпионажа», добавила она.

«Российские МиГ-29 летают вокруг границ Косово, Сербия продолжает наращивать свое военное, политическое и экономическое сотрудничество с РФ и полностью координирует свою внешнюю политику и политику безопасности с Москвой», — заявила Османи на совместной со Столтенбергом пресс-конференции.

При этом, по ее словам, Косово полностью поддерживает «любые политические или в сфере безопасности решения Евросоюза и НАТО», поэтому альянсу должно быть «четко ясно, кто является партнером объединения» в этом регионе. Османи считает, что Сербия должна сделать «домашнюю работу», заслужив поддержку Брюсселя с помощью полной приверженности ценностям и политике ЕС.

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