Глава Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с РФ

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи пожаловалась генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на сотрудничество Сербии с Россией в военной, политической и экономической сферах. Ее слова приводит «РИА Новости».

Османи указала, что Сербия имеет 48 оперативных баз вдоль границы с Косово. Кроме того очень близко к ней Российский гуманитарный центр, который в Минобороны США считают центром шпионажа», добавила она.

«Российские МиГ-29 летают вокруг границ Косово, Сербия продолжает наращивать свое военное, политическое и экономическое сотрудничество с РФ и полностью координирует свою внешнюю политику и политику безопасности с Москвой», — заявила Османи на совместной со Столтенбергом пресс-конференции.