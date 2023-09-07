Украина предложила запустить «зерновой коридор» без России
Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Киев предложил Анкаре запустить «зерновой коридор» без участия России. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Он также добавил, что в данный момент это предложение ожидает ответа от Турции.
«Предложение о работе "зернового коридора" без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь», – заявил Боднар.
Ранее тему «зернового коридора» обсудили президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эммануэль Макрон.
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