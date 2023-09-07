Украина предложила запустить «зерновой коридор» без России

«Предложение о работе "зернового коридора" без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь», – заявил Боднар.