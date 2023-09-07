В США вынесли приговор россиянину Клюшину

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил к девяти годам тюремного заключения россиянина Владислава Клюшина, признанного виновным в кибермошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы", - сказала судья Пэтти Сэрис.

Прокуратура требовала дать Клюшину 14 лет лишения свободы, защита предлагала сократить срок до трех лет и зачесть в них два с половиной года, на протяжении которых Клюшин находился под стражей во время суда. После отбытия наказания Клюшин будет депортирован из США.