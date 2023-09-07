В Грузии собрали 80 подписей для начала импичмента президента
Лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия набрала 80 депутатских подписей, которые направят в Конституционный суд для начала процедуры объявления импичмента действующему президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас уже есть 80 подписей. Все (депутаты), которые физически находятся на месте, подписались за начало импичмента президента. Большинство в этом вопросе едино. Сейчас надо нотариально подтвердить представителя "Грузинской мечты" в Конституционном суде», – рассказал он.
Мамука также добавил, что подлинность подписей проверит особый парламентский комитет. Если подписи будут признаны подлинными, их направят в Конституционный суд Грузии. Далее у суда будет один месяц на рассмотрение документа, после чего вопрос об импичменте будет вынесен на парламентское голосование.
Напомним, что начало процедуры импичмента в Грузии было объявлено 1 сентября. Причиной такого решения стала встреча президента Зурабишвили с лидерами стран Евросоюза, которая состоялась вопреки запрету правительства.