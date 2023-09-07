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В Грузии собрали 80 подписей для начала импичмента президента

Лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия набрала 80 депутатских подписей, которые направят в Конституционный суд для начала процедуры объявления импичмента действующему президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

В Грузии собрали 80 подписей для начала импичмента президента
© globallookpress.com

«У нас уже есть 80 подписей. Все (депутаты), которые физически находятся на месте, подписались за начало импичмента президента. Большинство в этом вопросе едино. Сейчас надо нотариально подтвердить представителя "Грузинской мечты" в Конституционном суде», – рассказал он.

Мамука также добавил, что подлинность подписей проверит особый парламентский комитет. Если подписи будут признаны подлинными, их направят в Конституционный суд Грузии. Далее у суда будет один месяц на рассмотрение документа, после чего вопрос об импичменте будет вынесен на парламентское голосование.

Напомним, что начало процедуры импичмента в Грузии было объявлено 1 сентября. Причиной такого решения стала встреча президента Зурабишвили с лидерами стран Евросоюза, которая состоялась вопреки запрету правительства.

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