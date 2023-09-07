Пока вы не уснули: Столтенберг о  БПЛА в Румынии и перспектива Армении вступить в НАТО

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Столтенберг прокомментировал инцидент с обломками БПЛА в Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что у альянса нет подтверждений «преднамеренного нападения» со стороны России на Румынию, где были найдены обломки беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.

Первоначально о падении российского беспилотника на территории Румынии сообщили украинские власти. 6 сентября на место происшествия отправилось военное руководство Румынии, включая министра обороны. После чего глава оборонного ведомства Румынии Анхель Тилвар заявил, что на территории страны действительно нашли обломки, которые «могут принадлежать» беспилотнику.

В Армении прокомментировали перспективы вступления страны в НАТО

Депутат парламента Армении, член партии премьер-министра Никола Пашиняна и глава комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что вступление страны в НАТО технически и политически невозможно. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства», — сказал Ханданян.

В то же время парламентарий выступил с критикой в адрес ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), заявив, что объединение «покинуло Армению».

В Волгоградской области рассказали о перехвате беспилотника

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что 7 сентября в регионе был перехвачен и нейтрализован беспилотник. Об этом сообщается в официальном Telegram-аккаунте областной администрации.

По данным властей региона, гражданские и военные объекты повреждений не получили.

Еврокомиссия не представила предложение по новому пакету антироссийских санкций

Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по новому, двенадцатому, пакету санкций в отношении России. Об этом заявил сегодня «Известиям» официальный представитель Евросоюза.

«Европейская комиссия не представила официальное предложение по 12-му пакету санкций», - пояснил он.

При этом пока нет данных о том, когда именно вопрос усиления санкционного давления на Россию будет обсуждаться в Совете ЕС и какие именно рестрикции могут быть введены.

Премьер Японии раскритиковал Россию и Китай

Премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал Россию и Китай за «силовой подход к смене статус-кво». Его слова, сказанные на Восточноазиатском саммите, приводит ТАСС.

Он заявил, что односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы неприемлемы в любой части мира, и Япония выступает против них. Кисида высказался за недопустимость милитаризации и действий по принуждению в Южно-Китайском море и «продолжающихся и активизирующихся действий» в Восточно-Китайском море, явно имея в виду Китай.

Франция назвала условия вывода войск из Нигера

ЕРА/ТАСС

Франция не выведет войска из Нигера, пока не узнает дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, Париж ведет постоянные переговоры с захватившими власть в Нигере мятежниками, они обсуждают вывоз французских артиллерии и авиации с территории африканского государства.

6 сентября телеканал France24 сообщил, что Франция намерена вывести часть военной авиации, включая беспилотники, с территории Нигера.

В Германии выступили за расширение формата G7

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген предложил расширить формат «Большой семерки» (куда входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), в связи с тем, что в мире происходит «перегруппировка сил». Он считает, что экономический вес нынешних участников уменьшается. Слова Гойсгена приводит Spiegel.

«Вот почему я тоже считаю, что расширение было бы логичным», — сказал Гойсген.

Он полагает, что претендентами на присоединение к G7 могли бы стать Южная Корея и Австралия. Подобное развитие событий усилит влияние объединения, отметил Гойсген.

США ввели санкции против 11 россиян

Власти США приняли решение о введении санкций против 11 россиян за действия в киберсфере. Об этом проинформировало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов страны.

Ведомством не были указаны подробно причины рестрикций. При этом отмечается, что они связаны с киберсферой.

Столтенберг заявил о близости Украины к вступлению в НАТО

Украина как никогда близка к вступлению в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит РИА Новости.

«На саммите НАТО в Вильнюсе мы приняли ряд решений, которые приближают Украину к альянсу. Мы повторили нашу позицию, что Украина станет членом НАТО, но мы также добавили три элемента, которые приближают это членство», — сказал политик.

По его словам, альянс принял комплексный пакет помощи и согласовал его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО.

В Госдуме подняли вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО из-за ее критики в отношении законопроекта, который разрешает сплошные рубки в некоторых случаях при туристическом освоении Байкала.

В своем Telegram-канале он задался вопросом, нужно ли РФ членство в «политизированной организации».