Противостояние на Украине закончится на условиях Москвы, предположил в своем YouTube-канала американский журналист Джексон Хинкл. Он пояснил, что в ходе конфликта Киев утратит несколько новых территорий.

«Все закончится так, как захочет Россия», - подчеркнул обозреватель.

Хинкл уточнил, что в дальнейшем возможно введение польских войск на Западную Украину, занятие Львова. Он добавил, что это произойдет с одобрения США.

Россия, в свою очередь, возьмет под контроль Киев, Харьков и Одессу, заметил журналист.

Напомним, что западные эксперты постоянно делают прогнозы развития ситуации на Украине. В 2022 году большинство аналитиков предполагали, что Западу удастся добиться определенных успехов, в частности, отбросить Россию на исходные рубежи.