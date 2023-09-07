Австрия отказалась выдавать Киеву мужчин призывного возраста

Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщает издание Express со ссылкой на представителя австрийского МВД.

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«Мы никогда не стали бы это делать», — заявил представительведомства.

Он отметил, что такая мера была бы посягательством на суверенитет Австрии.

Ранее сообщалось, что МО Украины будет призывать ограниченно годных к службе мужчин.