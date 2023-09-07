Австрия отказалась выдавать Киеву мужчин призывного возраста

Express: Австрия не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста
Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщает издание Express со ссылкой на представителя австрийского МВД.
«Мы никогда не стали бы это делать», — заявил представительведомства.
Он отметил, что такая мера была бы посягательством на суверенитет Австрии.
Ранее сообщалось, что МО Украины будет призывать ограниченно годных к службе мужчин.
Также в Le Figaro заявили, что жители Украины начали массово уклоняться от призыва.