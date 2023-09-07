Венгрия призвала принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания РФ

«На каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам я слышу причитания других стран о том, что русские, турки и не знаю кто еще завоевывают себе позиции на Западных Балканах. Противодействовать этому можно было бы очень легко. Например, приняв [страны Западных Балкан] в Европейский союз», — заявил глава венгерского МИД.

Он также добавил, что ЕС необходимо расширение, так как объединение сталкивается с экономическим застоем и становится все менее конкурентным по отношению к США и Китаю. Он добавил, что принятие стран региона необходимо уже сейчас, а не к 2030 году.