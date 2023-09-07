Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило украинского бизнесмена и политика Игоря Коломойского в завладении средствами «Приватбанка» на сумму в 9,2 млрд гривен (24,3 млрд рублей). Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным следствия, в период с января по март 2015 года конечный бенефициар кредитной организации разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Представители НАБУ, уточнили в бюро, сообщили бенефициару и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен.

В пресс-службе уточнили, что в рамках разработанной схемы «ПриватБанк» искусственно обязали выплатить эту сумму указанной подконтрольной компании под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.