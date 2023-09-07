ЕС выразил сожаление из-за возобновления авиасообщения РФ и Грузии

Страны Евросоюза сожалеют о решении грузинских властей выдать разрешение на возобновление прямого авиасообщения с Россией. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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В интервью изданию Civil он отметил, что такое решение якобы «противоречит политике ЕС и международным усилиям изолировать Россию на международном уровне».

«Мы очень сожалеем о решении правительства разрешить авиасообщение с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии», — сказал Боррель.