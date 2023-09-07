Зеленский дал поручения новому министру обороны Украины Умерову
Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к украинским военным. Об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Зеленский призвал нового министра сократить количество бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок военных, медицинского обеспечения, а также коммуникации с родными солдат.
«Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть упразднена, должна быть быстро отменена. Каждое дело, которое может уберечь жизнь и здоровье наших воинов, должно быть найдено, поставлено украинским войскам. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не расходный материал. Их время и силы — это ценность государства», — заявил украинский лидер.
7 сентября Зеленский представил правительству нового министра обороны страны Рустема Умерова.
3 сентября президент Украины объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.