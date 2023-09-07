Зеленский дал поручения новому министру обороны Украины Умерову

«Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть упразднена, должна быть быстро отменена. Каждое дело, которое может уберечь жизнь и здоровье наших воинов, должно быть найдено, поставлено украинским войскам. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не расходный материал. Их время и силы — это ценность государства», — заявил украинский лидер.