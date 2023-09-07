Британия ввела санкции против 11 россиян

Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Уточняется, что ограничения касаются 11 членов российской кибергруппировки, атаковавшей больницы и другие объекты критической инфраструктуры.

Говорится также, что кибератаки на больницы проводились в период пандемии COVID-19. Члены группировки якобы использовали программы-вымогатели Trickbot/Conti.