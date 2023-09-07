США ввели санкции против 11 россиян

Власти США приняли решение о введении санкций против 11 россиян за действия в киберсфере. Об этом проинформировало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов страны.

Ведомством не были указаны подробно причины рестрикций. При этом отмечается, что они связаны с киберсферой.

В середине августа Минфин США ввел рестрикции в отношении некоторых компаний из России, Казахстана и Словакии за работу с Северной Кореей.

Ранее официальный представитель Евросоюза заявил «Известиям», что Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по новому, двенадцатому, пакету санкций в отношении России. При этом пока нет данных о том, когда именно вопрос усиления санкционного давления на Россию будет обсуждаться в Совете ЕС и какие именно рестрикции могут быть введены.