США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере
Власти США приняли решение о введении санкций против 11 россиян за действия в киберсфере. Об этом проинформировало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов страны.
Ведомством не были указаны подробно причины рестрикций. При этом отмечается, что они связаны с киберсферой.
В середине августа Минфин США ввел рестрикции в отношении некоторых компаний из России, Казахстана и Словакии за работу с Северной Кореей.
Ранее официальный представитель Евросоюза заявил «Известиям», что Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по новому, двенадцатому, пакету санкций в отношении России. При этом пока нет данных о том, когда именно вопрос усиления санкционного давления на Россию будет обсуждаться в Совете ЕС и какие именно рестрикции могут быть введены.
До этого власти Канады приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ. Ограничения коснулись 4 физических лиц и 29 организаций. В список внесли Омский НИИ приборостроения, компанию «Промтехнология», конструкторское бюро им. Яковлева, научно-производственный концерн «Аврора», производственное объединение «Ижевские беспилотные системы», банки «Уралсиб», «Зенит», Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.