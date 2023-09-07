США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере

США ввели санкции против 11 россиян за действия в сфере кибербезопасности, сообщили в американском Минфине.

Подробнее о причинах ограничений не говорится. У некоторых лиц, попавших в санкционный список, помимо имен, фамилий и мест рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

В августе американская сторона внесла российскую компанию "Интеллект", расположенную в Москве, а также гражданина РФ Сергея Козлова в санкционный перечень, который касается КНДР.