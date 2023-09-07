В МИД Венгрии заявили, что больше не потерпят упреков со стороны США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона касательно состояния демократии в стране на фоне последних внутриполитических событий в Соединенных Штатов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В частности, Сийярто осудил США за попытку исключить бывшего президента США Дональда Трампа из президентской гонки. На фоне этого он призвал американских официальных лиц перестать делать «снисходительные» заявления по поводу демократии в Венгрии.
«Он заявил, что, если США могут дисквалифицировать одного из ведущих кандидатов... Венгрия не будет рассматривать какую-либо критику своей собственной политической системы», — привел Ковач слова министра иностранных дел.
Напомним, что Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Сам политик называет это попыткой помешать ему вернуться на пост президента. Бывший лидер США не исключает, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на отказ от участия в президентской гонке.