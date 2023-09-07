В Польше создана комиссия по «российскому влиянию»

В Польше создана чрезвычайная комиссия по расследованию «российского влияния» на решения польских органов власти. Об этом сообщает агентство РАР.

© Lenta.ru

За это проголосовали 49 сенаторов, лишь один воздержался, в то время как голосов против не было. Первое заседание запланировано уже на четверг, сообщает вице-спикер Сената Михал Каминьский.

В частности, задачи комиссии коснутся выявления потенциальных угроз со стороны российских спецслужб и разработка методов противодействия им, также с помощью создания юридических механизмов. Кроме того, отмечается, что в сенатскую комиссию войдут семеро сенаторов, которые займутся поисками признаков «российского влияния» начиная с 2005 года