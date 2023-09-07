Трамп раскритиковал принца Гарри и Меган за отношение к Елизавете II

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что британский принц Гарри и его жена Меган Маркл некрасиво и неуважительно поступили с королевой Елизаветой II (1926-2022).

"Мне не понравилось, как она [Меган] поступила с королевой. Я очень подружился с королевой. Она была невероятной женщиной <...>. Но они относились к ней с большим неуважением. И мне не нравилось то, что они приехали сюда и были под охраной США", - заявил Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

При этом экс-президент отметил, что "с удовольствием поучаствовал в дебатах" с Меган Маркл.

Отношение британцев и членов королевской семьи к герцогу и герцогине Сассекским ухудшилось после состоявшейся 8 декабря премьеры на сервисе потокового видео Netflix первой части сериала об их жизни. Британские СМИ крайне критически восприняли первые три серии документального проекта, в котором речь идет о знакомстве пары и сложностях, с которыми Маркл столкнулась в королевстве из-за своего цвета кожи. Как ранее писала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в королевской семье, прозвучавшее в сериале сравнение Содружества наций с "Британской империей 2.0" "глубоко оскорбительно для всех в странах Содружества и для наследия королевы [Елизаветы II]".

Британский принц Гарри по просьбе отца приехал проститься с Елизаветой II без жены.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Они потеряли возможность представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.