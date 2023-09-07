Мэр Нью-Йорка предупредил о "разрушении города" мигрантами

Мэр Эрик Адамс предупредил, что бушующий миграционный кризис "разрушит" Нью-Йорк, и раскритиковал президента Байдена за игнорирование его просьб о помощи. По его словам, Белый дом "не оказывает никакой поддержки" тысячам просителей убежища, прибывающим каждый месяц.

"Я скажу вам кое-что, жители Нью-Йорка, никогда в жизни у меня не было проблемы, которой я не видел бы конца. Я не вижу этому конца, - сказал Адамс в ратуше Верхнего Вест-Сайда. - Эта проблема разрушит Нью-Йорк".

Мэр также раскритиковал Байдена за то, что тот не выделил городским властям федеральную помощь, поскольку только в прошлом году Нью-Йорк принял более 110 тысяч мигрантов. Адамс также назвал губернатора Техаса Грега Эбботта "сумасшедшим" за то, что он доставлял на автобусах нелегальных мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, в Нью-Йорк и другие либеральные города.

Первый автобус с мигрантами из Техаса прибыл в администрацию порта Мидтауна 5 августа 2022 года, а в последующие месяцы еще тысячи людей прибыли в остальные пять районов "Большого яблока", сообщает The New York Post. Согласно данным, предоставленным Эбботтом ранее на этой неделе, Техас отправил чуть более 13 тысяч мигрантов в Нью-Йорк.