Евросоюз пообещал Украине вдвое больше помощи США

Евросоюз (ЕС) пообещал Украине вдвое больше помощи, чем предоставляет США . Об этом стало известно Институту мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Европа явно обогнала США с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше. Ключевой причиной этого стал новый украинский фонд ЕС на сумму в 50 миллиардов евро», — заявили эксперты института.

Специалисты отметили, что общий объем помощи стран ЕС достиг отметки в 130 миллиардов евро. В то же время помощь США составила порядка 70 миллиардов долларов. Также глава проекта отметил, что США не взяли на себя какие-либо новые существенные обязательства перед Киевом за последние месяцы.