Венгрия призвала немедленно начать переговоры по Украине

«Каждый день войны приносит новые жертвы и новые разрушения. Пропаганда о том, что лучшие условия для заключения мирного соглашения будут созданы на поле боя, является ложной. Сегодня условия для мирных переговоров намного лучше, чем будут завтра, но намного хуже, чем были вчера», — сказал глава МИД.