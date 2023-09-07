Еврокомиссия не представила предложение по новому пакету антироссийских санкций
Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по новому, двенадцатому, пакету санкций в отношении России. Об этом заявил сегодня «Известиям» официальный представитель Евросоюза.
«Европейская комиссия не представила официальное предложение по 12-му пакету санкций», - пояснил он.
При этом пока нет данных о том, когда именно вопрос усиления санкционного давления на Россию будет обсуждаться в Совете ЕС и какие именно рестрикции могут быть введены.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После начала Россией спецоперации западные страны, в том числе Евросоюз, ввели обширные антироссийские санкции. Евросоюз принял одиннадцать пакетов санкций, куда вошел в том числе и запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, их техобслуживание и страхование.
Были блокированы активы Центробанка РФ, а также введены ограничения на закупку российских угля и нефти. Также Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.