Украина начала экспорт зерна через хорватские порты

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинское зерно начали экспортировать через порты Хорватии. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

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Как указала министр, этот торговый путь является нишевым, но уже пользуется популярностью.

«Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сказала она.

По словам Свириденко, в Киеве считают, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между Украиной и Хорватией и после вооруженного конфликта.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года.