Лукашенко назвал ключевую страну для устойчивого развития планеты

Африканский континент становится ключом к устойчивому развитию планеты, о чем свидетельствуют совместная миротворческая миссия лидеров стран Африканского союза на Украину и в Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

"Африка переживает своего рода ренессанс. На наших глазах она становится ключом к устойчивому развитию планеты в XXI веке. Совместная миротворческая миссия лидеров стран Африканского союза в Украину и Россию, активная роль Африки в БРИКС, а также в Движении неприсоединения ярко свидетельствуют об этом", - сказал Лукашенко.

По его словам, страны континента решительно настроены "выйти из-под диктата западных транснациональных корпораций, которые навязали им роль сырьевых придатков, выкачивая нефть, золото, газ, обрекая народы Африки на жалкое существование и голод". Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в отличие от западных "демократизаторов" готова помочь странам Африки "быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа: создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии".