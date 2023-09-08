МИД Армении заявил о готовности обсудить с Баку механизмы деэскалации

"Республика Армения по-прежнему привержена решению существующих проблем с Азербайджаном исключительно дипломатическим путем. Соответственно, распространяемые Азербайджаном заявления о какой бы то ни было провокации со стороны Армении являются абсолютной ложью. У Республики Армения нет никаких намерений эскалировать ситуацию, а ровно наоборот: Армения по-прежнему открыта к обсуждению предложенных ею ранее механизмов деэскалации".