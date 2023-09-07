Уехавшие в Польшу украинцы заявили о падении уровня жизни

Больше половины (56,9 процента) украинских беженцев, опрошенных польскими социологами, заявили, что их уровень жизни упал после приезда в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы.

Исследование проводилось в июне-июле 2023 года на группе из 243 совершеннолетних граждан Украины.

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44,9 процента респондентов заявили, что их доходов не хватает для жизни в Польше, а 44,9 процента сообщили, что их доходов для этого достаточно.

Большинство опрошенных украинцев не чувствуют, что в Польше с ними обращаются хуже, чем с поляками. Однако пятая часть респондентов указала на худший доступ к рынку труда (21,8 процента), зарплате (20,2 процента) и к органам государственного управления (17,7 процента).

20,6 процента опрошенных украинцев работают в стране по договору подряда, 18,9 процента - по трудовому договору. Каждый десятый (9,9 процента) респондент учится или учился. Чуть меньше (9,1 процента) занимаются бизнесом, а 8,6 процента опрошенных - пенсионеры.

Почти все участники опроса (94,3 процента) положительно оценили помощь, предоставленную им Польшей. Чаще всего помощь заключалась в предоставлении одежды, продуктов и средств гигиены (59,1 проценте). Еще 42,1 процента получили жилье, а каждый третий (36,8 процента) - деньги.

Почти половина опрошенных беженцев заявили о планах вернуться на Украину после окончания конфликта, а 16,5 процента хотят остаться в Польше.

Ранее опросы Варшавского университета показали, что готовность поляков помогать украинцам снижается. Чаще всего против помощи высказываются молодые жительницы Польши - женщины до 29 лет. Они опасаются слишком большой конкуренции на рынке труда и проблем на «брачном рынке». По состоянию на начало августа 2023 года в Польше находились около 1,2 миллиона украинских беженцев. Большинство из них - женщины.