Турция готова стать посредником в обеспечении прекращения огня на Украине

"Мы надеемся, что по итогам встречи [президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 4 сентября в Сочи] будут предприняты позитивные шаги по продолжению этой инициативы, которая внесла большой вклад в стабилизацию мировых цен на продовольствие и доказала, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога", - отмечается в заявлении.