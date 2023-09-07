Турция готова стать посредником в обеспечении прекращения огня на Украине

Турция подтвердила готовность стать посредником в обеспечении прекращения огня на Украине
Власти Турции подтверждают готовность играть активную и содействующую роль в обеспечении прекращения огня на Украине. Об этом сообщили журналистам в турецком министерстве национальной обороны.
"Мы внимательно следим за развитием событий между Россией и Украиной, которые представляют серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира. Мы подтверждаем свою готовность играть активную и содействующую роль в обеспечении прекращения огня, а затем и прочного мира, а также оказывать всевозможную поддержку в смягчении гуманитарного кризиса", - приводит заявление ведомства газета Hürriyet.
В министерстве напомнили, что Турция продолжает контакты с Россией, Украиной и ООН по продлению действия зерновой сделки.
"Мы надеемся, что по итогам встречи [президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 4 сентября в Сочи] будут предприняты позитивные шаги по продолжению этой инициативы, которая внесла большой вклад в стабилизацию мировых цен на продовольствие и доказала, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога", - отмечается в заявлении.
Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.