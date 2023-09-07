Вильнюс отказался от фестиваля фейерверков из-за украинских беженцев

Вильнюс отказался от проведения традиционного фестиваля фейерверков, опасаясь напугать звуками разрывов пиротехники обосновавшихся в городе беженцев с Украины. Об этом сообщил Овидиюс Баркаускас, возглавляющий фирму «Бликас», которая 15 лет занималась проведением фестиваля фейерверков с музыкальным сопровождением «Вильнюсская феерия», передает ТАСС.

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По словам организаторов мероприятия, они получили отказ от муниципалитета литовской столицы в ответ на заявку о проведении фестиваля.

«Сожалеем, что отказ в проведении популярного среди горожан фестиваля обоснован не правовыми аргументами, фактами и законами, а не соответствующей реальности информацией и надуманными доводами», — заявил Баркаускас.

Отмечается, что кампания по отказу от мероприятия была развернута в литовских СМИ и докатилась до сейма (парламента) Литвы, в который было внесено предложение о полном запрете фейерверков, пугающих также домашних животных. По мнению главы фирмы «Бликас», подобные ограничения толкают компанию к банкротству.