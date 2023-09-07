Болгария усилит охрану береговой линии

"В настоящее время мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу надо отвечать силой. Мы продолжаем строительство двух современных патрульных кораблей и начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не посмел приблизиться к нашим черноморским городам и портам", - отметил Денков.