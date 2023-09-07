Президент Финляндии заявил об «огромном» риске применения атомного оружия

Финский президент Саули Ниинистё назвал «огромным» риск применения атомного оружия на фоне украинского кризиса. Об этом сообщает MTV Uutiset.

Такое заявление Ниинистё сделал на встрече с членами Ассоциации политических журналистов.

Президент Финляндии заявил, что не следует недооценивать опасность эскалации, когда его спросили о последствиях инцидента с падением беспилотника в Румынии.

«Риск того, что атомное оружие будет применено, абсолютно огромен. Да, если это произойдет, это означает конец», - подчеркнул Ниинистё.

По его мнению, конфликт на Украине будет продолжаться, а ситуация с падением дрона заставляет задуматься о том, что «даже мелочи могут изменить ситуацию».

«Легко сказать, что опасения не обоснованы, но принимающие решения люди должны быть готовы к риску эскалации», - сказал финский президент.

6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что на территории страны нашли обломки, которые «могут принадлежать» беспилотнику. Находка была сделана в уезде Тулча на границе с Украиной.

Первоначально о падении российского беспилотника на территории Румынии сообщали украинские власти. 6 сентября на место происшествия отправилось военное руководство Румынии, включая министра обороны.