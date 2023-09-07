Зеленский повысил в звании главу ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства в четверг, когда на Украине отмечают День военной разведки.

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в указе.

Буданов в последние месяцы стал особенно известен из-за многочисленных интервью в украинской и западной прессе. В частности, он неоднократно говорил об "огромных успехах" украинского летнего контрнаступления, которое, по данным российской стороны, привело к потере более 66 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины и 7,6 тыс. единиц различного вооружения и не позволило достичь целей ни на одном направлений. Также Буданов систематически делает оптимистичные для Киева прогнозы о ходе боевых действий, ни один из которых еще не сбылся.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил Буданову обвинение по четырем статьям, в том числе о теракте. Суд в Москве заочно арестовал его на два месяца. Этот срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на российской территории. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, руководителя военной разведки Украины обвиняют в причастности к теракту на Керченском мосту.