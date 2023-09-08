Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Политик опубликовал совместное фото, назвав Джонсона своим другом. Он поблагодарил его за поддержку и «энергию».

Продолжает прибавлять Украине международную поддержку. Спасибо за твою энергию, друг! — написал Зеленский.

Украинский президент отметил, что Джонсон поддерживал Киев с момента начала конфликта. По его словам, бывший премьер Великобритании помогает Украине защищаться от России.

Ранее стало известно, что Киев с официальным визитом посетил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. В связи с этим событием центр украинской столицы был полностью перекрыт. О целях визита политика не сообщалось.

Также впервые посетила Киев супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Анна Акопян. Она прибыла в украинскую столицу на встречу первых леди и джентельменов. Ожидается, что Акопян выступит на мероприятии в качестве спикера.