Африканский союз может станет членом G20 в следующем году

Африканский союз может официально стать членом G20 только в следующем году, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Индии.

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«Членство Африканского союза, как ожидается, будет официально оформлено только в следующем году», — говорится в публикации.

Отмечается, что это связано с передачей председательства в объединении от Индии Бразилии.

Кроме того, по данным агентства, возражений против вступления Африканского союза в G20 не поступало.