Пашинян готов экстренно обсудить с Алиевым напряженность у границ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности провести экстренные обсуждения с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы армянского кабмина. По его словам, темой их беседы может стать вопрос снижения приграничной напряженности.

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Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности, — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Макрон и Пашинян обсудили вопросы, связанные с Карабахом, и тенденции роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Армении подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года. Пашинян отметил важность решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

Макрон подчеркнул, что необходимо снизить напряженность вдоль границ. Президент Франции выразил готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в Южном регионе.