Зеленский выразил недовольство подготовкой к отопительному сезону

"Президент был недоволен той подготовкой, которая сейчас идет. Я могу сказать, что на субботу назначена следующая встреча для того, чтобы все, кто должен заниматься этим вопросом, отчитались, каким способом ведется эта работа, - сказал секретарь СНБО в эфире телеканала "1+1". - Этот вопрос на контроле у президента".