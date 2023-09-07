Столтенберг прокомментировал инцидент с обломками БПЛА в Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что у альянса нет подтверждений «преднамеренного нападения» со стороны России на Румынию, где были найдены обломки беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.

Первоначально о падении российского беспилотника на территории Румынии сообщили украинские власти. 6 сентября на место происшествия отправилось военное руководство Румынии, включая министра обороны. После чего глава оборонного ведомства Румынии Анхель Тилвар заявил, что на территории страны действительно нашли обломки, которые «могут принадлежать» беспилотнику.

По словам Столтенберга, власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе с Украиной.

«Следствие продолжается. У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования», - подчеркнул генсек НАТО на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.