Пашинян: Азербайджан сосредоточил войска на границе Армении

Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и возле разделительной линии с Нагорным Карабахом. Как сообщает ТАСС, об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Баку уже несколько дней накапливает войска, а в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах стали более интенсивными антиармянские высказывания. Пашинян считает, что международное сообщество, а также государства-члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы «не допустить нового взрыва в регионе».

«Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению», — заявил Пашинян.

Напомним, что ранее Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что было ошибкой рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. Он утверждал, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют возложенную миссию, а Россия якобы отдаляется от региона.