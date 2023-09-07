В индийском Нью-Дели разгонят обезьян перед саммитом G20
На улицах города установили специальные пугала, чтобы мелкие виды приматов не собирались в районе проведения встречи на высшем уровне.
На тротуарах поставили фигуры обезьян более крупного вида — чернолицых лангуров, которых боятся маленькие обезьяны. Они доставляют неудобства туристам привычкой воровать еду.
Нью-Дели украсили цветами, эстакады и мосты расписали граффити. Район индийской столицы, где расположены правительственные здания, фактически изолирован на период проведения саммита. Школы, банки, большинство частных предприятий и все государственные ведомства закроют. Также будет запрещено движение транспорта. Как пишет Bloomberg, подобные меры приняты для обеспечения безопасности.