В индийском Нью-Дели разгонят обезьян перед саммитом G20

На улицах города установили специальные пугала, чтобы мелкие виды приматов не собирались в районе проведения встречи на высшем уровне.

На тротуарах поставили фигуры обезьян более крупного вида — чернолицых лангуров, которых боятся маленькие обезьяны. Они доставляют неудобства туристам привычкой воровать еду.