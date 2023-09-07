Трамп признал, что ему докладывали об НЛО во время президентства

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что когда он занимал высший государственный пост с 2017 по 2021 гг., военные докладывали ему о неопознанных летающих объектах (НЛО), которых связывают с внеземной жизнью. Некоторые служащие военно-воздушных сил даже утверждали, что видели их.

"Да, меня информировали о них. Информировали", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

По словам политика, в рядах ВВС США есть "очень солидные люди", которые верят в НЛО.

"Есть такие люди, скажу я вам. <...> Я беседовал с парой человек из ВВС. <...> И я спросил их, что они думают об [НЛО], и они [сказали, что] верят в них. Имею в виду, что они верят. Они сказали, что видели их", - рассказал Трамп.

На уточняющий вопрос о том, верит ли он сам в существование НЛО, Трамп заявил, что у него нет на этот счет предубеждений.

Ранее бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. По его словам, в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. Граш признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов "нечеловеческого" происхождения.