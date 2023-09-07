В МИД КНР поддержали вступление Африканского союза в G20

Китай поддерживает вступление Африканского союза в "Большую двадцатку" (G20), а также его роль в глобальном управлении. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай является первой страной, выразившей поддержку Африканскому союзу во вступлении в G20. В ходе недавнего диалога с африканскими лидерами председатель КНР Си Цзиньпин вновь подчеркнул, что Китай будет активно продвигать вступление Африканского союза в G20", - заявила официальный представитель МИД КНР.

Она также подчеркнула, что КНР поддерживает растущую роль Африканского союза в глобальном управлении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны, входящие в "Большую двадцатку", согласилась предоставить статус постоянного члена в объединении Африканскому союзу.