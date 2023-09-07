Пашинян: Азербайджан сосредоточил войска на границе Армении

"Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению (лидеров Армении, Азербайджана и РФ - прим. ТАСС)", - добавил он.