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В ЕС одобрили идею вступления Африканского союза в G20

Европейский союз (ЕС) с нетерпением ждет возможности приветствовать Африканский союз в составе «Большой двадцатки» (G20). Об этом в ходе пресс-конференции в Нью-Дели заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

В ЕС одобрили идею вступления Африканского союза в G20
© globallookpress.com

Он отметил, что не ожидает от расширенной организации быстрой выработки решений по всем мировым проблемам. Тем не менее представитель ЕС назвал принятие в «двадцатку» новых членов важным шагом на пути к урегулированию различных конфликтов.

«Европейский союз с нетерпением ждет возможности приветствовать Африканский союз в качестве постоянного члена «Большой двадцатки», — подчеркнул Мишель.

Также он добавил, что страны ЕС намерены выразить поддержку украинским властям в ходе предстоящего саммита G20. Более того, региональное содружество хочет использовать данный форум в качестве «еще одного повода внести ясность» в отношение европейских государств к действиям Москвы.

В начале сентября в газете Times of India появился материал, в котором сообщалось о возможном вступлении Африканского союза в «Большую двадцатку» по итогам саммита клуба в Нью-Дели. Мероприятие состоится 9-10 сентября, и в его преддверии индийский премьер-министр Нарендра Моди направил лидерам стран — участниц письма с предложением рассмотреть заявку африканской организации на членство в G20.

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