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Харрис назвала визит Байдена во Вьетнам новым шагом в развитии двусторонних отношений

Предстоящий в конце этой недели визит во Вьетнам президента Соединенных Штатов Джо Байдена станет новым шагом в развитии двусторонних отношений. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на встрече с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Минь Чинем на полях 43-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Харрис прокомментировала визит Байдена во Вьетнам
© globallookpress.com

Харрис, как отмечает ВИА, "подчеркнула важность государственного визита президента Джо Байдена во Вьетнам по приглашению генерального секретаря Центрального комитета правящей Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга". Она высказала уверенность в том, что этот визит "станет новым шагом в развитии двусторонних отношений".

По информации агентства, на встрече глава вьетнамского правительства и вице-президент США выразили удовлетворение быстрым развитием вьетнамско-американских отношений всеобъемлющего партнерства и подтвердили желание поднять их в ближайшее время на новый уровень по ряду направлений, в том числе в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, инноваций, образования, народных обменов и преодоления последствий войны.

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Как сообщил МИД СРВ, президент США посетит Вьетнам с 10 по 11 сентября.

"Визиты высокопоставленных лидеров двух стран углубят вьетнамско-американские отношения, приведут их к стабильному, предметному и долгосрочному развитию во всех областях, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Фам Тху Ханг.

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