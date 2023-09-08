Конгрессмен анонсировал голосование по импичменту Байдена в сентябре

Голосование в Палате представителей Конгресса США по импичменту президента Джо Байдена пройдет уже в сентябре, необходимое для запуска процесса количество голосов имеется. Об этом заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax.

"Я считаю, что Палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от председателя Кевина Маккарти, но я уже говорил с ним об этом", - сказал он.

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"Я считаю, что нужное количество голосов у нас есть", - добавил Комер.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. Как утверждает Комер, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней люди и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.