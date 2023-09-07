Трамп: Байден хранит в 20 раз больше секретных документов, чем я

"Вы знали, что у Байдена в 20 раз больше ящиков, чем у меня? Вы знали, что он хранит секретную информацию со времен, когда был сенатором?" - сказал Трамп, утверждая, что Байден украл документы. "То, что он сделал, - преступление", - уверен бывший американский президент.

В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США (в 2009-2017 годах). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).