Власти Одесской области заявили о разрушениях в порту

Объекты припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва. Об этом со ссылкой на главу областной администрации Олега Кипера пишет РИА Новости.

По словам главы региона, Измаильский район за последние пять дней был атакован четыре раза.

«Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание», - пояснил Олег Кипер, отметив, что ведется работа по ликвидации последствий.

При этом украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в городе Килия, где расположен речной порт и судостроительно-судоремонтный завод.

Российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября прошлого года, после теракта на Крымском мосту, организаторами которого были названы украинские спецслужбы. 17 июля 2023 года произошел новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь-подросток была ранена.