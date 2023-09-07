В Южной Корее заявили о «вызове международному миру» со стороны КНДР

Ракетная и ядерная программы КНДР представляют угрозу всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте.

"Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи - серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, прямой вызов международному миру и экзистенциальная угроза, которая может коснуться любого государства, чьи представители присутствуют на этой встрече", - привело агентство Рёнхап слова президента со ссылкой на его администрацию.

В Восточноазиатском саммите принимают участие 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) и 8 партнеров организации - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этом году на мероприятия ВАС приглашается Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН.

Юн Сок Ёль отметил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН несут "большую ответственность" и обязаны соблюдать санкции против КНДР. По его словам, необходимо препятствовать краже цифровых активов, отправке рабочих КНДР за рубеж, контрабанде на море, поскольку с помощью этой деятельности Пхеньян якобы финансирует программы по разработке ракетного и ядерного оружия.