Премьер Индии назвал XXI век временем государств Азии

"XXI век - это век Азии. Это век каждого их нас. Необходимо создать постковидный мировой порядок, основанный на правилах, и направить усилия на обеспечение благополучия людей. Прогресс свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и усиление голоса глобального Юга - в интересах нас всех", - приводит слова Моди МИД Индии на своем сайте.