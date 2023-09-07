Пока вы спали: атака беспилотников в РФ и запуск ракеты-носителя для исследования Луны

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Над Брянской областью сбили беспилотник

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7 сентября Министерство обороны России сбило беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Александра Богомаза.

По его словам, украинские военные пытались совершить террористическую атаку.

Беспилотник был уничтожен над Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Ростове-на-Дону силы ПВО сбили два беспилотника

В Ростове-на-Дону минувшей ночью сработала система противовоздушной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Василия Голубева.

По его словам, это произошло в 3 часа ночи.

С помощью ПВО было сбито два беспилотных летательных аппарата. Один упал за городом, второй - в центре.

В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Один человек пострадал.

Посольство РФ: поставки США снарядов с обедненным ураном Киеву показывают бесчеловечность

Решение американской администрации предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном проявляет бесчеловечность подхода США, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Вашингтоне.

По словам дипломатов, Вашингтон одержим идеей нанести РФ «стратегическое поражение». На этом фоне американская сторона готова воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях.

Отмечается, что в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака, а мелкие частицы урана оседают на различных органах человека, вызывая злокачественные опухоли.

Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем

В Японии запустили ракету-носитель H2A с первым посадочным модулем SLIM для исследования Луны, сообщает ТАСС.

До этого запуск несколько раз переносили по погодным условиям. Аппарат предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, применяемым в системах распознавания лиц. Также на его борту специальная камера, которая позволяет измерять количество железа и других элементов в породах на лунной поверхности.

Полученные SLIM данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis. Ракета-носитель также должна вывести на орбиту рентгеновский телескоп XRISM, созданный при сотрудничестве с NASA.

Блинкен заявил, что США направят изъятые активы бизнесменов РФ на помощь ветеранам ВСУ

Активы, конфискованные у российских предпринимателей, которые подпали под санкции, направят на поддержку украинских ветеранов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы американской дипломатии Энтони Блинкена.

Речь идет о сумме в $5,4 млн.