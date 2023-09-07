Россия одним решением по нефти сорвала планы Запада

Сокращение объемов добычи нефти со стороны России и Саудовской Аравии привело к росту цен на сырье, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитиков.

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По их словам, это может ударить по планам западных стран справиться с высокой инфляцией. Решение двух стран пойти на такой шаг, а именно - сократить объемы добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки, привело к росту стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которая вышла за пределы 90 долларов. Это максимум за последние десять месяцев.

Это может привести к тому, что инфляция на Западе будет дольше держаться на более высоком уровне, так как возникнет существенный дефицит на глобальном нефтяном рынок, что приведет к еще большему росту цен на нефть во всем мире. В результате повысится вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в США, чтобы сдержать инфляцию.

Как заявил директор по инвестициям в Zaye Capital Markets Наим Аслам, решение Москвы и Эр-Рияда якобы доказывает, что «тревоги центробанков их не интересуют». Саудовская Аравия пытается удержать высокие цены на нефть, так как королевству необходимо вкладывать огромные средства в реализацию проекта по трансформации своей экономики.